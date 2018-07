Borussia Dortmund vence e abre 4 pontos na liderança

Com o resultado, o Borussia Dortmund chegou aos 52 pontos, quatro à frente do Bayern de Munique, que passou pelo Schalke 04 (2 a 0) neste domingo e cinco a mais do que o Borussia Mönchengladbach, que tropeçou na sexta-feira. Já o Hannover permanece com 34 pontos, em sétimo lugar no Campeonato Alemão, na luta por uma vaga na próxima edição da Liga Europa.

Superior ao adversário, o Borussia Dortmund abriu o placar da partida aos 27 minutos do primeiro tempo, com Lewandowski. E o atacante polonês ampliou o placar aos sete minutos da etapa final. Zieler ainda diminuiu para o Hannover aos 14 minutos, mas o Borussia Dortmund garantiu a sua vitória ao marcar o terceiro gol com Weidenfeller, aos 46 minutos da etapa final.