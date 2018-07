Borussia Dortmund vence e assegura ponta do Alemão

O único gol da vitória do Borussia Dortmund no Estádio Olímpico saiu no segundo tempo, aos 21 minutos. Kuba cruzou para a área, Lewandowski cabeceou, para boa defesa de Kraft. O rebote ficou com Grosskreut, que marcou o gol ao finalizar com uma meia-bicicleta.

Também na luta pelo título do Campeonato Alemão, o Borussia Mönchengladbach fez a sua parte ao bater o Kaiserslautern por 2 a 1, fora de casa. O resultado deixou a equipe em segundo lugar, com 46 pontos, dois a mais do que o Bayern de Munique, que entra em campo ainda neste sábado. Patrick Hermann e Juan Arango marcaram os gols do Mönchengladbach, enquanto Leon Jessen diminuiu para o Kaiserslautern.

O Werder Bremen, fora de casa, bateu o Hamburgo por 3 a 1, e está em quinto lugar, com 36 pontos. Marin, Trybull e Arnautovic marcaram para o time, que foi vazado por Petric.

Em casa, o Bayer Leverkusen goleou o Augsburg por 4 a 1, com dois gols de Kiessling. Os outros gols do time foram feitos por Castro e Schurrle. Já Koo Já-Cheol marcou para o Augsburg. O triunfo deixou o time em sexto lugar no Campeonato Alemão, com 34 pontos. Também neste sábado, o Nuremberg venceu o Colônia por 2 a 1, em casa.