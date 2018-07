Borussia Dortmund vence e conquista o seu sétimo título alemão

DORTMUND - O Borussia Dortmund venceu o Nuremberg por 2 a 0, neste sábado, em casa, e conquistou o seu sétimo título do Campeonato Alemão. Com o resultado, o time chegou aos 72 pontos e não pode ser alcançado pelo Bayer Leverkusen, o vice-líder da tabela, nas duas últimas rodadas da competição.

Barrios e Lewandowski, ainda no primeiro tempo, marcaram os dois gols da vitória do Borussia, que ficou oito pontos à frente do Bayer, derrotado neste sábado pelo Colônia por 2 a 0, fora de casa.

O tradicional clube de Dortmund não conquistava o título alemão deste a temporada 2001/2002. Ou seja, encerrou um jejum de nove anos no país e consagrou a equipe que conta com os brasileiros Dedê, Felipe Santana e Da Silva no seu elenco. O Borussia agora tem o mesmo número de títulos nacionais que o Schalke 04, enquanto o Bayern de Munique segue disparado como maior campeão da Alemanha, com 21 taças.

Devido à ansiedade pela chance de ganhar um título que não era conquistado há quase uma década, o Borussia Dortmund entrou em campo nervoso e cometeu mais erros do que o normal no início do confronto, que contou mais uma vez com a presença em peso dos fanáticos torcedores do time de Dortmund.

Aos 32 minutos, porém, o atacante argentino naturalizado espanhol Barrios começou a fazer a festa da torcida local ao abrir o placar. Ele aproveitou um rebote do goleiro após um chute de Gotze e balançou as redes pela 14.ª vez nesta Bundesliga.

Em seguida, aos 43, Lewandowski aproveitou um vacilo da zaga adversária, recebeu na grande área, deu belo chapéu no goleiro Schafer e tocou para o gol vazio para decretar o 2 a 0.

Com a vantagem no marcador, o Borussia passou a dominar amplamente o confronto e apenas ficou na expectativa pelo resultado em Colônia, onde o time da casa só obteve a vitória no segundo tempo, com dois gols de Novakovic.

Além das duas partidas que acabaram definindo o título para o Borussia, outros quatro jogos já foram encerrados neste sábado pelo Campeonato Alemão. Em um deles, o brasileiro naturalizado alemão Cacau fez um dos gols do Stuttgart na vitória por 2 a 1 sobre o Hoffenheim, de virada, fora de casa. Desta forma, ele ajudou a levar o seu time ao 12.º lugar na tabela, com 39 pontos, ficando mais distante das equipes que lutam contra o rebaixamento.

Já o Hannover vacilou ao perder por 1 a 0 para o Borussia Monchengladbach, em casa, e estacionar nos 57 pontos na terceira posição. Com isso, poderá ser ultrapassado pelo Bayern de Munique, que tem 56, ainda neste sábado, no jogo em que a equipe vermelha receberá em sua casa o Schalke 04.

Nos outros dois duelos do dia, o Freiburg venceu o Hamburgo por 2 a 0, fora de casa, enquanto o Mainz bateu o Eintracht Frankfurt por 3 a 0, em seus domínios, fazendo o rival encabeçar a zona de rebaixamento, na 16.ª posição.

