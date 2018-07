Borussia Dortmund vence e dispara na liderança

O Borussia Dortmund segue com firme campanha em busca do título no Campeonato Alemão. Neste sábado, a equipe não teve grandes dificuldades em casa e superou o Werder Bremen por 2 a 0, em confronto válido pela 16.ª rodada da competição.

Com a importante vitória, o Borussia Dortmund chegou aos 43 pontos e abriu 11 de vantagem para o vice-líder Bayer Leverkusen. O Werder Bremen, por sua vez, segue com dificuldades para embalar na temporada e está apenas com 19 pontos.

Contando com o apoio da torcida, o líder do Alemão começou pressionando e logo abriu o placar aos nove minutos, com Nuri Sahin. E já aos 25 da etapa final, o japonês Shinji Kagawa garantiu a tranquila vitória do Borussia Dortmund por 2 a 0.