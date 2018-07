Borussia Dortmund vence e se mantém líder no Alemão

Assim, a diferença entre os dois principais candidatos ao título segue sendo de dois pontos: o Borussia Dortmund tem 46 e o Bayern de Munique tem 44. Logo mais, Schalke 04 (terceiro, com 41 pontos) e Borussia Mönchengladbach (quarto, com 40), jogam entre si e só o vencedor se manterá na perseguição aos líderes.

Em Dortmund, o único gol do jogo foi marcado por Kagawa, no fim do primeiro tempo. O japonês recebeu pela direita, invadiu a área, cortou o marcador e bateu cruzado para abrir o placar. Este foi o sexto gol dele na competição.

O Bayern também venceu com mais facilidade. Logo com seis minutos, Mario Gómez marcou. Depois, aos 30, Thomas Müller fez o segundo e fechou a contagem para os donos da casa, que tiveram os brasileiros Rafinha e Luiz Gustavo como titulares. Gómez é o artilheiro do Alemão, agora com 18 gols.

Em Stuttgart, o time da casa goleou o Hertha Berlim com excelente atuação do austríaco Martin Harnik, autor de três gols. Okazaki e Ibisevic também marcaram. Em Mainz, o egípcio Mohamed Zidan abriu o placar para os donos da casa, mas o polês Sobiech marcou aos 45 do segundo tempo para Hannover e decretou o empate por 1 a 1. Com o mesmo resultado acabou o jogo entre Werder Bremem e Hoffenheim.