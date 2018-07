Borussia Dortmund vence e termina turno em terceiro

Assim, chegou aos mesmos 30 pontos que o Eintracht Frankfurt, ficando no terceiro lugar porque tem melhor saldo de gols. Na frente, disparado, está do Bayern de Munique, com 42, enquanto o Bayer Leverkusen é o segundo, com 33 pontos. Já o Hoffenheim tem 12 pontos, no 16.º lugar, e, se o campeonato terminasse agora, a equipe teria que disputar uma repescagem para permanecer na primeira divisão.

Mesmo jogando fora de casa, o Borussia Dortmund abriu o placar com Gotze, que recebeu na esquerda, jogou para dentro e bateu forte, sem chances de defesa. Não demorou para o Hoffenheim empatar, com Schipplock.

Assim, foi só no segundo tempo que os visitantes garantiram a vitória. Aos 12, Reus dominou na direita, invadiu a área e tocou para Grobkreutz recolocar o Borussia na frente, aos 12 minutos. Para completar o placar, Lewandowski recebeu passe de Gündogan, driblou o goleiro e fez seu 10.º gol no Alemão.