Borussia Dortmund vence fora e avança na Copa da Alemanha

Brigando contra o rebaixamento no Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund não deu chance para o azar na Copa da Alemanha. Nesta terça-feira, jogando em Hamburgo, mostrou respeito pelo carismático St. Pauli e, com seus titulares, venceu por 3 a 0, avançando para as oitavas de final da competição.

O italiano Immobile abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, enquanto Marco Reus fez o segundo, ainda antes do intervalo. Na segunda etapa, o japonês Kagawa fechou o placar.

A zebra da rodada veio em Aalen, onde o time local, de mesmo nome, que está na zona de rebaixamento da segunda divisão, ganhou de 2 a 0 do Hannover, o sétimo colocado do Alemão. O tradicional Hertha Berlin também fez feio e, nos pênaltis, foi eliminado pelo pequeno Arminia Bielefeld, líder da terceira divisão. No tempo normal o jogo terminou sem gols.

Lanterna do Alemão, sem ter vencido nenhum jogo no torneio, o Werder Bremen se recuperou pela Copa da Alemanha, fazendo 2 a 0 no Chemnitzer, da terceira divisão. Em confronto de times da Segundona, o Kaiserslautern passou pelo Greuther Furth, em casa.

Na quarta-feira, a Copa da Alemanha segue com outros oito jogos. O Bayern Munique deu azar no sorteio e visita o Hamburgo. O Bayer Leverkusen joga contra o Magdeburg, enquanto o Borussia Mönchengladbach visita o Eintracht Frankfurt.