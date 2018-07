Borussia Dortmund ganha fora e diminui distância para Bayern

O Borussia Dortmund teve, neste sábado, uma chance até aqui única no Campeonato Alemão: diminuir a distância que o separa do Bayern de Munique. Jogando fora de casa, em Bremen, a equipe amarela não deixou a oportunidade escapar e venceu o Werder por 3 a 1, em partida válida pela 11.ª rodada.

Marco Reus fez o primeiro aos 9 minutos de partida, Ujah empatou para os donos da casa, mas ainda no primeiro tempo Mkhitaryan voltou a colocar o Borussia na frente. Na segunda etapa, Reus recebeu do congolês e fechou a contagem.

Como ficou no empate sem gols com o Eintracht Frankfurt, o Bayern de Munique perdeu a campanha 100% do Alemão, subindo a 31 pontos. O Dortmund, com a vitória, chegou a 26. Os dois rivais já se enfrentaram pelo primeiro turno, com goleada do Bayern por 5 a 1 no último dia 4.

Na próxima rodada, o Borussia Dortmund vai enfrentar o Schalke 04, terceiro colocado, que neste sábado fez feio e só ficou no empate, em casa, por 1 a 1, com o novato Ingolstadt. Levels abriu o placar para os visitantes e Sané empatou. Com 20 pontos, o Schalke se distanciou do seu rival pelo segundo lugar.

No quarto lugar agora aparece o Borussia Mönchengladbach, que neste sábado goleou o Hertha Berlin por 4 a 1, fora de casa, com gols de Wendt, Raffael, Xhaka e Nordtveit. Baumjohann descontou de pênalti para o time da capital, que estacionou nos 17 pontos, em sexto. O Mönchengladbach passou e foi a 18.

Na briga contra o rebaixamento, o Mainz buscou um empate contra o Augsburg no melhor jogo da rodada. O Mainz fez 2 a 0 fora de casa, com gols do japonês Muto, levou a virada, mas conseguiu fazer 3 a 3 aos 48 do segundo tempo, novamente com o asiático. Com seis pontos, o Augsburg segue em último.

Já o Mainz, com 13, fica no bolo dos que pretendem fugir do rebaixamento e sonhar com a Liga Europa. O Colônia, que empatou em 0 a 0 com o Hoffenheim, em casa, tem 15 pontos e também está nesse grupo. Já o Hoffenheim, com sete, é a o antepenúltimo.