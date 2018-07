Dortmund supera o Leverkusen em jogo com revolta de árbitro

O duelo entre Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, pelo Campeonato Alemão, foi marcado pela atuação polêmica do árbitro Felix Zwayer. Na vitória do Dortmund por 1 a 0 na casa do rival, o juiz surpreendeu ao abandonar o jogo na metade do segundo tempo, revoltado com a postura do treinador do Leverkusen.

A confusão teve início no lance em que o Borussia marcou o único gol da partida, aos 19 minutos da segunda etapa. Em cobrança de falta rápida, em seu campo de defesa, o time visitante articulou contra-ataque que culminou no gol de Aubameyang, pegando de surpresa o goleiro da casa.

O técnico do Leverkusen, Roger Schmidt, ficou irritado com a postura do árbitro, que permitiu a cobrança rápida e reclamou do banco de reservas. Como resposta, o juiz o expulsou de campo. Schmidt, contudo, se recusou a deixar o gramado. O árbitro, então, deixou ele mesmo o campo, acompanhado dos seus auxiliares, como protesto.

O cronômetro marcava 22 minutos no segundo tempo. Somente após 13 minutos, o juiz retornou ao gramado e deu continuidade ao jogo, marcado também pela falta de pulso de Zwayer em lances mais ríspidos dos dois times.

Com o triunfo, o Borussia Dortmund abriu ainda mais vantagem na segunda colocação da tabela. Tem 51 pontos, contra 36 do Hertha Berlin, atual terceiro colocado, que empatou com o Wolfsburg na sexta-feira. Já o Bayer Leverkusen tem 35 e ocupa o quarto lugar. Todos estão distantes do Bayern de Munique, líder absoluto, com 59 pontos.