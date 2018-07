Borussia Dortmund vence Mainz e assume liderança

A partida entre as duas melhores equipes do Campeonato Alemão foi muito movimentada, com os dois times procurando o ataque desde o início. O Borussia Dortmund criou as melhores chances de gol do primeiro tempo, acertou a trave uma vez e marcou o seu primeiro gol aos 26 minutos. A defesa do Mainz saiu jogando errado, Gotze ficou com a bola, driblou um adversário e chutou colocado, sem chance de defesa.

O Mainz teve uma excelente chance para empatar o jogo no começo do segundo tempo. Aos dois minutos, Szalai foi derrubado na grande área. Na cobrança de pênalti, Polanski bateu no canto esquerdo e Weidenfeller defendeu. Com o jogo aberto, o Borussia Dortmund definiu a sua vitória aos 21 minutos. Gotze tocou para Barrios, que driblou o goleiro Wetklo e apenas empurrou a bola para as redes, fazendo 2 a 0 para o novo líder do Campeonato Alemão.