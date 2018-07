Borussia Dortmund vence Mainz em duelo marcado por morte de torcedor

Em campo, o time anfitrião abriu o marcador com Marco Reus aos 30 minutos do primeiro tempo. Sem saber do ocorrido nas arquibancadas, os jogadores estranharam o silêncio dos torcedores. As bandeiras permaneceram guardadas e ninguém mais cantou até o final da partida. Kagawa ampliou aos 28 da etapa final.

Ao final do jogo, os torcedores cantaram a canção "You'll Never Walk Alone" (na tradução "Você nunca andará sozinho"), em homenagem ao torcedor. A vitória mantém os anfitriões na caça ao líder Bayern de Munique, que no sábado goleou o Werder Bremen por 5 a 0.

O primeiro colocado tem 66 pontos, contra 61 do segundo. O Mainz, apesar da derrota, continua na sexta colocação, que garante vaga à Liga Europa, com 40 pontos. Na próxima rodada, o Borussia visita o Augsburg no domingo, enquanto o líder joga no sábado contra o Colônia, fora de casa. Também no sábado, o Mainz visita o Werder Bremen.

Antes do duelo pelo Alemão, o Borussia enfrentará o Tottenham, fora de casa, no jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa. Na primeira partida, o time alemão venceu por 3 a 0 e agora pode perder por até dois gols de diferença que avança na competição.

LEVERKUSEN VENCE - No outro jogo deste domingo, o Bayer Leverkusen derrotou o Hamburgo por 1 a 0, em casa, graças a um gol contra de Albin Ekdal. Com o resultado, o time anfitrião subiu para a sétima colocação, com 39 pontos, na luta por uma vaga na Liga Europa. Os visitantes estão em 12º lugar, com 31.