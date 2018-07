Borussia Dortmund vence o Freiburg e volta a colar no Bayern na ponta do Alemão

O Borussia Dortmund fez o seu papel e venceu na abertura da quinta rodada do Campeonato Alemão. Diante de sua torcida, a equipe manteve o bom momento ao derrotar o Freiburg por 3 a 1, nesta sexta-feira, e colou novamente no Bayern de Munique na briga pela liderança da tabela.

O resultado levou o Borussia aos mesmos 12 pontos do Bayern, que ainda atua na rodada. Na próxima rodada, sábado que vem, dia 1.º de outubro, o time de Dortmund encara o Bayer Leverkusen fora de casa. Antes, no entanto, recebe o Real Madrid na terça pela Liga dos Campeões. O Freiburg, por sua vez, parou nos seis pontos, na nona colocação, e terá pela frente o Eintracht Frankfurt, também no sábado.

Esta foi a quarta vitória consecutiva do Borussia, que marcou incríveis 20 gols nestas partidas. Com um ataque inspirado, a equipe também foi para cima nesta sexta e quase abriu o placar aos 17 minutos, em lindo toque por cobertura de Aubameyang que raspou a trave. Cinco minutos depois, Mor acertou o travessão em finalização de longe, que desviou no meio do caminho.

O Borussia era o dono da partida e chegaria ao primeiro gol já aos 44 minutos. Mario Götze deu bom passe para Dembele, que invadiu a área pela esquerda e bateu cruzado. Aubameyang fechava pelo meio da área e se jogou de carrinho para marcar.

No início do segundo tempo, o Borussia ampliou. Aos sete minutos, Castro recebeu pela esquerda e tocou para o meio. A zaga afastou, mas não conseguiu tirar o perigo da área. Piszczek, então, aproveitou para encher o pé, sem chance para o goleiro. A resposta veio aos 14, com o gol de Philipp, após falha da defesa adversária.

Mas o dia era mesmo do Borussia, que voltou a atacar e quase fez o terceiro aos 17. Niedermaier tentou recuar de cabeça para o goleiro mas quase marcou contra. Aubameyang ficou com o rebote e encheu o pé para nova grande defesa de Schwolow. Aos 30, Aubameyang ganhou do zagueiro, chegou a driblar o goleiro, mas perdeu a passada e bateu para fora.

De tanto pressionar, o Borussia seria premiado com mais um gol já aos 45, em linda triangulação pelo lado esquerdo. Aubameyang tocou de calcanhar para Castro, que ajeitou também de costas para Guerreiro. O português invadiu a área e tirou do goleiro para marcar e selar o resultado.