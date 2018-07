Borussia Dortmund vence outra e dispara na liderança Contando com o apoio de mais de 80 mil torcedores no Estádio Signal Iduna Park (antigo Westfalenstadion), o Borussia Dortmund derrotou o Hamburgo por 2 a 0, nesta sexta-feira, na abertura da 12ª rodada do Campeonato Alemão. A vitória em casa faz com o que o time dispare na liderança, agora com sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado.