Borussia Dortmund vence time da 4ª divisão em estreia na Copa da Alemanha

Com dois gols de Shinji Kagawa, o Borussia Dortmund estreou na Copa da Alemanha com uma vitória tranquila sobre o Eintracht Trier, da quarta divisão, nesta segunda-feira. No acanhado estádio Moselstadion, o favorito fez 3 a 0 na equipe da casa e avançou à segunda fase da competição.

Jogando num modesto estádio, erguido em 1930 e com capacidade para apenas 10 mil torcedores, o Borussia resolveu a partida ainda no primeiro tempo. Kagawa abriu o placar aos 8 minutos e voltou à carga aos 33. Antes do intervalo, Andre Schürrle anotou o terceiro e selou a tranquila vitória.

Na segunda etapa, com o placar construído, o Borussia desacelerou. O Eintracht Trier até tentou ameaçar, mas sem preocupar a defesa dos visitantes. Os favoritos tiveram boas chances nos minutos finais, mas o goleiro da casa fez defesas importantes, evitando uma goleada. Mais calma, a etapa final só foi agitada por um torcedor sem camisa, que invadiu o gramado e foi logo contido pelos seguranças.

Mais cedo, o Hamburgo protagonizou uma vitória sofrida sobre o FSV Zwickau, da terceira divisão. Jogando fora de casa, Alen Halilovic marcou o único gol da partida aos 25 minutos da segunda etapa.

O Hannover, atualmente na segundona, sofreu ainda mais para eliminar o Kickers Offenbach, da quarta divisão. O visitante precisou da prorrogação para avançar na Copa da Alemanha. Salif Sane marcou o gol salvador, no último minuto, para fazer 3 a 2 para o Hannover, após empate em 2 a 2 no tempo normal.

Em outro confronto disputado nesta segunda-feira, o Sandhausen, da segundona, venceu o Paderborn, da terceira, por 2 a 1, assegurando vaga na segunda fase.