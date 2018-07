Borussia Dortmund vira no fim e derrota Freiburg

Com o resultado, o Borussia Dortmund chegou aos 34 pontos e manteve a boa vantagem sobre o Mainz, que superou o Borussia Mönchengladbach por 3 a 2 e chegou aos 27. O Freiburg, por sua vez, segue com 21 pontos.

A vitória do Borussia Dortmund foi marcada por uma sucessão de erros das duas equipes. Aos 25 do primeiro tempo, Hummels marcou contra e deixou o Freiburg em vantagem. O empate veio apenas aos 31 da etapa final, com Lewandowski. E apenas dois minutos depois, Mujdza também jogou contra a própria meta e deu a vitória para o time visitante.

Também de virada, o Mainz passou fora de casa pelo Mönchengladbach. Reus abriu o placar no início do segundo tempo e, pouco depois de Schurrle empatar, voltou a colocar o time mandante em vantagem aos 24 minutos. Mas já no fim da partida, Allagui fez duas vezes e garantiu o triunfo do atual vice-líder.

Com três gols de Raul, o Schalke 04 massacrou o Werder Bremen em casa, por 4 a 0, e deixou as últimas colocações da tabela. Pelo mesmo placar de 4 a 0, o Hoffenheim goleou o Eintracht Frankfurt e chegou aos 21 pontos. Ainda neste sábado, o Hannover ganhou do Hamburgo por 3 a 2, enquanto o Kaiserslautern superou o Nuremberg por 3 a 1.