Borussia Dortmund x Barcelona: transmissão e horário do jogo pela Liga dos Campeões

Borussia Dortmund e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), no estádio Signal-Iduna-Park, na Alemanha, pela primeira rodada do Grupo F da Liga dos Campeões. A chave tem Inter de Milão, da Itália, e Slavia Praga, da República Checa.

Borussia Dortmund x Barcelona terá transmissão pelo canal TNT, além do EI Plus. O Estado também faz o tempo real da partida.

O Borussia Dortmund chega confiante para o confronto após golear o Bayer Leverkusen por 4 a 0 no final de semana. A equipe está na segunda colocação do Campeonato Alemão, com nove pontos, mesma pontuação do Freiburg, atrás do RB Leipzig, com 10. O lateral Nico Schulz está fora do jogo e Lukasz Piszczek ainda é dúvida.

INFOGRÁFICO ESPECIAL: Guia da Liga dos Campeões Edição começa com 70 brasileiros em ação.https://t.co/OWoi8CBCQW — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) September 17, 2019

Afastado da equipe há mais de um mês por causa de uma lesão, Messi treinou normalmente com o grupo e foi relacionado pelo Barcelona. A equipe catalã também conquistou um excelente resultado no final de semana ao golear o Valencia por 5 a 2, pelo Campeonato Espanhol.

Ernesto Valverde looked ahead to this season's Champions League debut #BVBBarça #ForçaBarça pic.twitter.com/1pT1W0EKBD — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2019

AGENDA

TERÇA-FEIRA

NAPOLI X LIVERPOOL

BORUSSIA DORTMUND X BARCELONA

QUARTA-FEIRA

PSG X REAL MADRID

ATLÉTICO DE MADRID X JUVENTUS