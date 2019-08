Borussia Dortmund x Bayer de Munique: onde assistir ao vivo e horário

Borussia Dortmund e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado, às 15h30 (horário de Brasília), no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund, na disputa da Supercopa da Alemanha, que é feita em jogo único. O Bayern é o atual tricampeão do torneio.

Borussia Dortmund x Bayern de Munique terá transmissão do canal Fox Sports.

Na pré-temporada, o Borussia Dortmund conseguiu bons resultados. Derrotou o Seattle Sounders, equipe norte-americana, por 3 a 1, o Liverpool por 3 a 2, a Udinese por 4 a 1 e o suíço St Gallen também por 4 a 1. A equipe fez algumas contratações para esta temporada, como os meias Thorgan Hazard e Julian Brandt e o lateral Nico Schulz, além da volta do zagueiro Mats Hummels.

Por sua vez, o Bayern jogou cinco vezes na pré temporada, com três vitórias (sobre Milan, Fenerbahce e Real Madrid), uma derrota (para o Arsenal) e um empate (com o Tottenham, para posterior derrota nos pênaltis). O clube reforçou as laterais para esta temporada, com as chegadas de Pavard e Lucas Hernández, e ainda busca um acordo com Leroy Sané, do Manchester City.