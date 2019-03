Borussia Dortmund x Tottenham: onde assistir ao vivo o jogo pela Liga dos Campeões

Borussia Dortmund e Tottenham se enfrentam nesta terça-feira, às 17 horas (de Brasília), no Signal Iduna Park, na Alemanha, no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Onde assistir Borussia Dortmund x Tottenham ao vivo?

Borussia Dortmund e Tottenham será transmitido na página do Esporte Interativo no Facebook e terá também o acompanhamento em tempo real no Estado. O Tottenham entra em campo com uma enorme vantagem obtida no jogo de ida, quando fez 3 a 0 atuando no estádio de Wembley.

O Borussia Dortmund terá de reverter o placar em seu pior momento na temporada. A equipe do técnico Lucien Favre caiu na Copa da Alemanha, viu o Bayern de Munique igualar sua pontuação no Campeonato Alemão (ainda lidera com 54 pontos) após derrota na última rodada e, principalmente, tem os seus principais jogadores, entre eles Marco Reus e Jadon Sancho, em uma fase negativa.

Além da vantagem de 3 a 0, o Tottenham chega confiante após uma boa partida contra o Arsenal, quando arrancou o empate por 1 a 1 e se manteve na terceira colocação do Campeonato Inglês. A posição na tabela, neste momento, garante o time de Mauricio Pochettino vaga direta na Liga dos Campeões da próxima temporada.