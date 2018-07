Borussia e Hertha empatam no duelo entre 2º e 3º colocado

No duelo entre o segundo e o terceiro colocados no Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund visitou o Hertha Berlin e as equipes ficaram no empate sem gols neste sábado. O resultado deixa o Bayern de Munique ainda mais tranquilo na liderança da competição e também beneficia o Schalke 04, que venceu o Wolfsburg por 3 a 0, em casa, e entrou para a briga por uma vaga direta à Liga dos Campeões da Europa.

O Bayern de Munique, que visitará o Bayer Leverkusen (6.º, com 31) ainda neste sábado, lidera o torneio com 52 pontos. O Borussia Dortmund é o vice-líder, com 45, o Hertha Berlin está em terceiro, com 35, e o Schalke 04, em quarto, com 33. O Wolfsburg é o oitavo, com 20.

Para subir na tabela de classificação, o Schalke 04 conseguiu abrir o placar logo aos 24 minutos com Huntelaar. Dez minutos depois, ampliou com Johannes Geis. Aos 43 da etapa final, fechou a conta com Alessandro Schoepf. Agora a equipe seca o Bayer Leverkusen, que pode assumir a terceira posição caso bata o líder Bayern de Munique.

Também neste sábado, o Stuttgart venceu o Eintracht Frankfurt por 4 a 2, fora de casa. Christian Gentner, Daniel Didavi, Niedermaier e Kostic marcaram para os visitantes, que estão na 11.ª colocação com 24 pontos. Alexander Meier e Huszti descontaram para os anfitriões, que estão em 14.º, a dois pontos da zona de rebaixamento.

Outro visitante que se deu bem foi o Mainz. Derrotou o Hannover por 1 a 0, com gol do espanhol Jairo, e assumiu a sétima colocação com 30 pontos. O time da casa está na lanterna com 14. O Ingolstadt venceu o Augsburg por 2 a 1, de virada, em casa, e assumiu a nona colocação com 20 pontos. Os visitantes estão em 13.º com 21. Os gols da vitória foram marcados por Marvin Matip e Moritz Hartmann. Stafylidis havia aberto o marcador.