Borussia elimina o Hertha e fará final da Copa da Alemanha contra o Bayern

Finalistas da Liga dos Campeões na temporada 2012/2013, Bayern de Munique e Borussia Dortmund vão se enfrentar na final da Copa da Alemanha. Após o Bayern se garantir na decisão ao eliminar o Werder Bremen na terça, nesta quarta-feira o Borussia se classificou com uma vitória por 3 a 0 sobre o Hertha Berlin, na capital.

Também em Berlim, como de costume, acontecerá a final da competição, no dia 21 de maio. Será a terceira decisão entre os dois times nas últimas cinco temporadas. O Borussia ganhou na temporada 2011/2012, enquanto o Bayern levou a melhor em 2013/2014. No ano passado, o título ficou com o Wolfsburg, que venceu o Borussia na decisão.

O placar foi aberto aos 20 minutos do primeiro tempo, após jogada pela direita. Reus tentou o chute após um cruzamento rasteiro e foi travado. A sobra ficou com Castro, na entrada da área. O atacante bateu colocado, no canto esquerdo, sem qualquer chance de defesa.

Na segunda etapa, aos 30, o segundo gol nasceu em jogada idêntica. Kagawa foi até a linha e fundo pela direita e cruzou rasteiro. Só que dessa vez Reus se antecipou ao zagueiro, bateu de primeira, e fez ele o gol. Aos 38, Mkhitaryan fez o terceiro após linda jogada de Reus, que driblou dois pela esquerda e só rolou para deixar o armênio com o gol vazio, debaixo da trave.

O Borussia Dortmund ainda luta pelo título alemão, aparecendo sete pontos abaixo do Bayern faltando quatro rodadas para o fim da competição. A final da Copa da Alemanha, porém, está marcada só para depois do encerramento do Alemão, uma semana antes da decisão da Liga dos Campeões, em Milão (Itália). O Bayern quer a tríplice coroa e faz a semi da Liga contra o Atlético de Madrid.