Borussia empata com o Leverkusen e ainda é lanterna no Alemão

Correndo sério risco de ser rebaixado no Campeonato Alemão apenas duas temporadas depois de decidir a Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund não começou bem 2015. Neste sábado, no último jogo do dia pela primeira rodada do returno, a equipe amarela não saiu de um empate sem gols com o Bayer Leverkusen, por 0 a 0, na BayArena.

O empate faz o Borussia seguir na lanterna do Alemão. Sem vencer há quatro rodadas, o time soma 16 pontos, contra 17 de Stuttgart, Werder Bremen e Hamburgo. Logo à frente, o Hertha Berlim, outro time tradicional, tem 18. No campeonato, caem os dois últimos, enquanto o antepenúltimo colocado disputa um playoff contra o terceiro da segunda divisão.

Na outra ponta da tabela, o Bayern Leverkusen deixa o G4 do torneio. Com 29 pontos, no quinto lugar, perdeu posições para o Schalke 04 e para o Borussia Mönchengladbach, que venceram na rodada, mais cedo, e chegaram a 30 pontos. Bayern de Munique (45) e Wolfsburg (37) disputam o título.