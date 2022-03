Borussia joga mal, mas vence Mainz com gol no fim e encosta na liderança

A briga pelo título no Campeonato Alemão está novamente aberta após a vitória do Borussia Dortmund por 1 a 0 sobre o Mainz nesta quarta-feira. Apesar do jogo sonolento, o time aurinegro marcou um gol no fim do jogo na Opel Arena e diminuiu a distância para o líder para apenas quatro pontos. O jogo havia sido adiado e foi válido pela 25ª rodada do Campeonato Alemão.

Após dois empates seguidos do Bayern de Munique nas duas últimas rodadas e os triunfos em sequência do rival Dortmund, a folga na liderança do campeonato diminui. O Borussia soma 56 pontos, contra 60 do líder, com um clássico entre os dois pela frente, que acontecerá já na reta final do campeonato. O Mainz está no meio da tabela, em 10ª, com 34 pontos. O time chega a duas derrotas seguidas.

Os times alemães fizeram um confronto ruim na Opel Arena. Os comandados de Marco Rose até tiveram mais a bola no primeiro tempo, mas praticamente não criaram. Já o time da casa arriscou mais, mas viu Emre Can fazer uma boa atuação jogando improvisado como zagueiro.

O cenário no segundo tempo foi o mesmo, sem grande inspiração dos dois clubes. Ainda retornando de lesão, Erling Haaland começou o jogo no banco de reservas e entrou no decorrer da partida, já aos 11 minutos do segundo tempo. Apesar da dificuldade no setor de criação do time aurinegro, Haaland obrigou o goleiro adversário a fazer uma boa defesa.

Apesar de não fazer seu melhor jogo, o time de Dortmund conseguiu arrancar o gol da vitória no fim do jogo. Giovanni Reyna fez cobrança de falta para o meio da área e Axel Witsel chegou para completar para o fundo das redes já aos 41 minutos do segundo tempo.

Tentando diminuir ainda mais a distância para o líder, o Borussia Dortmund enfrenta o Colônia na próxima rodada do Campeonato Alemão. O duelo acontece no próximo domingo, às 15h30. Já o Mainz volta a campo para enfrentar o Arminia Bielefeld, no próximo sábado, às 11h30.