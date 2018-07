Borussia leva susto, mas reage e goleia lanterna

A vitória manteve a boa vantagem do Borussia na liderança. O time soma 37 pontos, sete a mais que o Mainz, segundo colocado. O Bayer Leverkusen ocupa a terceira posição, com 26. Já o Monchengladbach segue na última colocação, com apenas 10 pontos.

Embalado no campeonato, o Borussia dominou o jogo desde o início neste sábado. Criou seguidas oportunidades de gol, mas parou nas defesas do goleiro Heimeroth. Os visitantes foram mais eficientes no ataque e abriram o placar aos 32 minutos, em bela finalização de Marco Reus.

O Borussia não se abalou com o gol e buscou o empate antes do intervalo. Subotic empatou, de cabeça, nos acréscimos. No segundo tempo, Kagawa virou o marcador logo aos 7 minutos. Mais solto em campo, os donos da casa começaram a atacar com mais facilidade e não demoraram para ampliar o placar. Grosskreutz, aos 32, e Lucas Barrios, aos 43, decretaram a goleada do líder do campeonato.

Na próxima rodada, o Borussia vai enfrentar o Nürenberg, fora de casa, no domingo. O Monchengladbach tentará se reabilitar diante do Hannover, em casa, no sábado.