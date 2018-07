Borussia leva virada e fica longe dos líderes do Alemão

DORTMUND - O Borussia Dortmund voltou a decepcionar no Campeonato Alemão neste sábado. O atual vice-campeão ficou ainda mais distante dos líderes da tabela ao levar uma virada do Hertha Berlin, por 2 a 1, diante de sua torcida. Com o resultado, o time aurinegro estacionou nos 32 pontos, na terceira colocação. O líder Bayern de Munique, que antecipou seu jogo desta rodada na semana passada, soma 44 e é o campeão simbólico de inverno.

Jogando em casa, o Borussia chegou a sair na frente, com gol de Marco Reus, aos sete minutos de jogo. Mas levou a virada ainda no primeiro tempo, após duas vaciladas da defesa. Aos 23, Adrian Ramos buscou o empate. E, aos 45, Sami Allagui decretou a virada. A rodada só não foi pior para o Borussia porque o rival Bayer Leverkusen também tropeçou neste sábado. Fora de casa, o vice-líder perdeu para o Werder Bremen por 1 a 0 e manteve os 37 pontos na classificação.

Ainda neste sábado, o Eintracht Braunschweig derrotou o Hoffenheim por 1 a 0, enquanto o Mainz superou o Hamburgo por 3 a 2. E o Freiburg venceu o Hannover por 2 a 1.