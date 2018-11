Borussia Mönchengladbach bate Fortuna Düsseldorf e assume o 2º lugar na Alemanha

Diante de mais de 54 mil torcedores, o Borussia Mönchengladbach derrotou o Fortuna Dusseldorf por 3 a 0, neste domingo, em jogo válido pela 10.ª rodada do Campeonato Alemão. Todos os gols saíram na etapa final. Thorgan Hazard - irmão mais novo do meia Eden Hazard, do Chelsea - fez dois, um deles em cobrança de pênalti, e Jonas Hofmann marcou outro para o time de Borussia.

Com o resultado, o Borussia Mönchengladbach se igualou ao Bayern de Munique com 20 pontos, mas aparece na vice-liderança por ter um melhor saldo de gols (11 a 7). A liderança permanece com o Borussia Dortmund, que soma 24.

A rodada será completada com o jogo entre Mainz e Werder Bremen, ainda neste domingo. No próximo final de semana, pela 11.ª rodada, o Borussia Mönchengladbach visita o Werder Bremen e assiste ao confronto direto entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, em Dortmund.