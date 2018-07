Borussia Mönchengladbach bate Stuttgart e avança na Copa da Alemanha

O Borussia Mönchengladbach está classificado para as oitavas de final da Copa da Alemanha. Jogando em casa nesta terça-feira, a equipe reencontrou o Stuttgart, que agora disputa a segunda divisão alemã, e venceu por 2 a 0. Johnson e Stindl fizeram os gols do jogo.

Correndo o risco de seguir o Stuttgart e também cair, o Hamburgo venceu sua segunda partida na temporada, fazendo 4 a 0 no Hallescher, da terceira divisão. A equipe dos brasileiros Douglas Santos e Cleber é a lanterna do Campeonato Alemão, sem ainda ter vencido após oito partidas. Na temporada, só havia ganhado um jogo pela fase anterior da Copa da Alemanha.

O outro time da cidade de Hamburgo também não está bem. Lanterna da segunda divisão, o St. Pauli caiu diante do Hertha Berlin por 2 a 0. Já o Eintracht Frankfurt suou bastante e precisou superar uma desvantagem numérica para vencer o Ingolstadt nos pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação.

Mais cedo, num show de erros, o Bayer Leverkusen foi eliminado pelo Lotte, da terceira divisão. O jogo aconteceu em Lotte e terminou empatado em 1 a 1 no tempo normal. Na prorrogação, Volland fez seu segundo gol no jogo, mas os donos da casa buscaram novamente o empate. Nos pênaltis, Wendell fez o dele, mas o próprio Volland, Aránguiz e Baumgartlinger desperdiçaram.

Outro jogo decidido nos pênaltis aconteceu em Freiburg, onde a equipe da casa, também integrante da primeira divisão, empatou em 3 a 3 com o Sandhausen, da terceira, e foi eliminada. Com o ex-santista Victor Andrade no segundo tempo, o Munique 1860 passou pelo Würzburger Kickers também nas penalidades, após empate por 0 a 0.