Mönchengladbach busca empate e evita título do Bayern de Munique

Estava tudo pronto para a festa do tetracampeonato do Bayern de Munique. A Allianz Arena estava lotada, o rival não era dos mais complicados e o ataque da casa parecia afiado, afinal abriu o placar logo aos 5 minutos de jogo. Mas o Borussia Mönchengladbach estragou a comemoração da torcida ao buscar o empate, por 1 a 1, no segundo tempo, evitando o título alemão antecipado do Bayern neste sábado.

Com a igualdade no placar, o Bayern chegou aos 82 pontos e ainda pode ser alcançado pelo Borussia Dortmund, que fez sua parte para evitar o título do rival, ao golear o Wolfsburg por 5 a 1, em casa. O time de Dortmund tem agora 77 pontos e precisa de uma improvável combinação de resultados para buscar o troféu ao fim das duas próximas rodadas.

Uma vitória ou dois empates nas duas rodadas finais garantem o tetracampeonato ao Bayern, que vai enfrentar o Ingolstadt, fora de casa, e o rebaixado Hannover, em casa, em seus últimos dois jogos neste Alemão.

Apesar da festa da torcida e da intenção de assegurar neste sábado o título, o técnico Josep Guardiola decidiu poupar alguns titulares diante do Borussia Mönchengladbach. Ele escalou uma equipe reserva pensando no jogo de terça-feira, contra o Atlético de Madrid, pelo jogo da volta da semifinal da Liga dos Campeões. E, para alcançar a final, o Bayern precisa reverter a derrota de 1 a 0 sofrida no jogo de ida.

O JOGO

Com amplo domínio no Campeonato Alemão, o Bayern de Munique começou a partida levantando a torcida. Se o time só precisava vencer para assegurar o título por antecipação, tudo o que as arquibancadas queriam era um gol no início para começar a festa. E foi o que fez Thomas Müller aos 5 minutos. De cabeça, ele completou cobrança de escanteio e abriu o placar.

Parecia o início de uma goleada triunfante em casa. Mas o Borussia Mönchengladbach tratou de esfriar a festa dos anfitriões. Sem se abalar com o gol, o time visitante logo equilibrou o jogo e até criou boas chances para empatar, como aconteceu aos 16 minutos, em cabeçada de Andre Hahn. Manuel Neuer fez bela defesa.

Melhor em campo, o Borussia chegou a ostentar maior posse de bola no final da primeira etapa. E, no segundo tempo, a história não mudou. Os visitantes seguiram melhor depois do intervalo e Guardiola se viu na necessidade colocar outros titulares em campo, como Thiago Alcântara, Alaba e Douglas Costa.

Não foi o suficiente para evitar o gol de empate do Borussia, aos 27 minutos. Hahn recebeu enfiada na entrada da área, surpreendeu Benatia e Rafinha e bateu na saída de Neuer. O empate adiava a definição do título, o que obrigava o Bayern a buscar novamente o ataque.

Mais na base da afobação, o time de Guardiola não criou chances claras de gol, apesar da tentativa de pressão. E precisou se contentar com o empate, que adia por ao menos uma semana a eventual conquista do tetracampeonato.

Para o Borussia Mönchengladbach, o empate significou mais um passo rumo à classificação à Liga dos Campeões. Com 49 pontos, ocupa o quarto lugar da tabela, que dá vaga na fase preliminar da principal competição europeia.

OUTROS RESULTADOS

O Bayern de Munique também poderia se sagrar campeão neste sábado em caso de tropeço do Borussia Dortmund. Mas o rival não hesitou e aplicou 5 a 1 no Wolfsburg. Shinji Kagawa, Adrian Ramos, Marco Reus e Pierre-Emerick Aubameyang, duas vezes, marcaram os gols dos anfitriões. Andre Schürrle descontou para os visitantes. Apesar da vitória, o zagueiro Matt Hummels saiu de campo vaiado pela torcida, por anunciar durante a semana que tinha a intenção de se transferir para o rival Bayern.

Tentando escapar do rebaixamento, o Eintracht Frankfurt bateu o Darmstadt por 2 a 1 e ocupa agora o 16º posto, ainda sob sério risco de queda. O Hoffenheim derrotou o Ingolstadt por 2 a 1, enquanto o Schalke derrotou o rebaixado Hannover por 3 a 1. Hamburgo e Mainz empataram sem gols.