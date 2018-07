Borussia Mönchengladbach decide efetivar técnico após 6 vitórias seguidas

Schubert foi jogador profissional com passagens por clubes pequenos. Como treinador, começou a carreira aos 35 anos e, aos 38, já comandava o time de cima do Paderborn. Ele ainda passou pelo St. Pauli e pela seleção sub-15 da Alemanha antes de ser contratado, no início da temporada, para ser o técnico do sub-23 do Mönchengladbach.

Mal imaginava ele que, já em setembro, após cinco rodadas do Campeonato Alemão, Lucien Favre fosse demitido e ele assumisse como interino. Desde então, o time que acumulava cinco derrotas mudou da água para o vinho, somando seis vitórias seguidas e um empate, alcançando o sexto lugar.

"André fez um trabalho incrível nas últimas oito semanas e produziu resultados fantásticos para o clube. Nós tivemos extensas conversas nos últimos dias e nós sabemos que nosso time está em boas mão. Decidimos então dar a ele um novo contrato", explicou o diretor esportivo do Borussia, Max Eberl.