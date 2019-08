Borussia Mönchengladbach e Schalke 04 empatam sem gols na 1ª rodada do Alemão

Em mais uma partida válida pela rodada de abertura do Campeonato Alemão, Borussia Mönchengladbach e Schalke 04 ficaram no 0 a 0 neste sábado, no estádio Borussia-Park, em Mönchengladbach.

O time da casa até foi superior, mas não conseguiu traduzir o melhor desempenho em gols diante dos 53.000 torcedores que compareceram ao jogo, marcado por poucas chances claras de lado a lado. O Borussia teve maior posse de bola e rematou mais vezes, mas a meta defendida por Alexander Nubel não foi vazada. Do outro lado, Yann Sommer também foi soberano sob a baliza do time local.

O primeiro tempo foi especialmente truncado em Mönchengladbach. As defesas prevaleceram sobre os jogadores de ataque, que pouco conseguiram criar em virtude da partida travada no setor de meio campo.

Na etapa complementar, o Borussia até buscou criar mais chances, mas não conseguiu produzir uma oportunidade clara para abrir o marcador. O Schalke tentava ameaçar no contra-ataque, em vão.

Na parte final do segundo tempo, o técnico Marco Rose promoveu a entrada do meia-atacante Raffael. Apesar da entrada do criativo jogador brasileiro, o Borussia seguiu incapaz de levar perigo real à meta de Nubel. No fim das contas, o placar seguiu inalterado e a partida terminou empatada em zero a zero, sem grandes emoções.

Neste domingo, mais dois jogos encerram a primeira rodada do Campeonato Alemão. O Eintracht enfrenta o Hoffenheim, às 10h30, em Frankfurt. Às 13h, o Union Berlin recebe o RB Leipzig.

Na próxima rodada do torneio nacional, o Borussia Mönchengladbach visita o Mainz, no sábado, às 10h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Schalke recebe o atual campeão Bayern de Munique, em Gelsenkirchen, às 13h30.