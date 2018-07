Mönchengladbach perde outra e segue na lanterna do Alemão

O Borussia Mönchengladbach foi surpreendido dentro de casa, no Borussia Park, pelo Mainz na última partida da segunda rodada do Campeonato Alemão, neste domingo. A equipe da casa sofreu com o ritmo intenso dos visitantes, com as jogadas agudas de ataque criadas durante o duelo e viu o time de Mainz vencer por 2 a 1. O resultado deixa o time de Mönchengladbach na lanterna do Alemão, sem nenhum ponto, com duas derrotas.

A partida começou com forte ritmo de jogo imposto pelos visitantes, na tentativa de obter uma vantagem inicial. Mas o gol dos visitantes só saiu aos 42, quando o espanhol Jairo mostrou talento para conseguir a vantagem para sua equipe.

Na volta do intervalo, os anfitriões equilibraram o duelo e empataram com Hermann, aos nove minutos da etapa complementar. Mas os visitantes não desistiram de buscar a vitória e conseguiram seu segundo gol aos 34, quando Clemens completou boa jogada de Jairo. A equipe de Mönchengladbach, que já está na fase de grupo da Liga dos Campeões da Europa desta temporada, luta agora para largar a lanterna do Alemão na próxima rodada da competição, contra o Werder Bremen, fora de casa.