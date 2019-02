Borussia Mönchengladbach empata e vê líderes do Campeonato Alemão mais distantes

O Borussia Mönchengladbach empatou contra o Eintracht Frankfurt por 1 a 1, neste domingo, em Frankfurt, e ficou mais distante dos líderes do Campeonato Alemão. Terceira colocado com 43 pontos após 22 rodadas, a equipe do técnico Dieter Hecking pode ficar a 10 do líder Borussia Dortmund, que enfrenta o lanterna Nuremberg nesta segunda-feira. Na última sexta, o vice-líder Bayern de Munique venceu e chegou a 48.

Jogando fora de casa, o Borussia Mönchengladbach saiu atrás do marcador. Danny Da Costa abriu o placar para os donos da casa após cobrança de escanteio, aos 45 minutos da primeira etapa. O gol de empate veio no final da partida. Aos 37, Denis Zakaria deixou tudo igual.

No outro jogo da rodada deste domingo, o Bayer Leverkusen, que jogou em casa, venceu o Fortuna Düsseldorf por 2 a 0. Com o resultado, a equipe se manteve na quinta colocação com 36 pontos, um a mais que o sexto colocado Wolfsburg, que também ganhou.

Dentro de campo, a equipe do técnico Peter Bosz não teve dificuldades para bater o Fortuna Düsseldorf. Foram sete finalizações no alvo, contra nenhuma dos visitantes. Kai Havertz abriu o marcador aos 18 minutos do primeiro tempo. O atacante jamaicano Leon Bailey deu números finais à partida aos 21 da segunda etapa.

No próximo sábado, pela 23.ª rodada, o Borussia Mönchengladbach recebe o Wolfsburg e o Bayer Leverkusen visita o líder Borussia Dortmund, no domingo.