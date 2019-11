Borussia Mönchengladbach ganha mais uma e mantém a liderança do Campeonato Alemão

O Borussia Mönchengladbach não teve dificuldades para obter a oitava vitória, após 11 rodadas do Campeonato Alemão. O líder derrotou, neste domingo, o Werder Bremen, por 3 a 1, e chegou aos 25 pontos, quatro a mais que o RB Leipzig e o Bayern de Munique. A equipe de Bremen somou a sétima partida sem triunfo na competição.

Muito melhor na partida, o Mönchengladbach abriu boa vantagem já na primeira etapa, quando o argelino Ramy Bensebaini fez o primeiro gol, aos 20 minutos, e dois minutos depois Patrick Herrmann fez o segundo. A vitória se consolidou aos 14 minutos da etapa final com o segundo gol do meia de 28 anos.

A partir daí, o desânimo tomou conta do Werder Bremen, que conseguiu seu gol de honra, aos 48 minutos, em um chute muito bem colocado de Léo Bittencourt. Com 11 pontos, a equipe flerta com a zona de rebaixamento e fica com apenas dois pontos de vantagem para o Mainz, 16.º colocado, o primeiro na região da degola.

Com a data Fifa no próximo fim de semana, a próxima rodada do Alemão será disputada só daqui quinze dias, quando o Mönchengladbach visita o Union Berlin, o Fortuna Düsseldorf recebe o Bayern de Munique e o RB Leipzig joga em casa diante do Colônia.