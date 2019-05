Borussia Mönchengladbach goleia lanterna e se aproxima da Liga dos Campeões

O Borussia Mönchengladbach goleou o lanterna e já rebaixado Nuremberg fora de casa por 4 a 0 neste sábado, em duelo da penúltima rodada do Campeonato Alemão, e ficou muito perto de conquistar a quarta e última vaga disponível para a próxima edição da Liga dos Campeões. As outras três já foram confirmadas por Bayern de Munique, Borussia Dortmund e RB Leipzig, líder, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

O resultado é essencial para que o Mönchengladbach se aproximasse da disputa da principal competição europeia de clubes pois faz com que a equipe dê um salto do sexto para o quarto lugar, com os mesmos 55 pontos do Bayer Leverkusen, quinto colocado, mas à frente por ter saldo de gols superior (15 contra 13).

Assim, para confirmar seu lugar na Liga dos Campeões, o Mönchengladbach precisa vencer seu xará de Dortmund, que briga pelo título com o Bayern de Munique, na última rodada. Se não triunfar, precisa torcer para Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt serem derrotados na rodada derradeira.

Os gols da goleada foram todos marcados no segundo tempo e saíram dos pés de Josip Drmic, Lukas Muhl (contra), Thorgan Hazard e Denis Zakaria. O resultado elástico foi muito importante, pois uma vitória por um gol de diferença não seria suficiente para que o time de Mönchengladbach passasse o Leverkusen no saldo de gols e pulasse para a quarta colocação.

O Leverkusen, aliás, vacilou para perder o quarto posto, pois apenas empatou em casa neste sábado com o Schalke 04, 15º colocado, em 1 a 1. O alemão Kai Havertz abriu o placar para o Bayer e o austríaco Guido Burgstaller fez o gol do time visitante.

Já o Wolfsburg, sétimo colocado, com 52 pontos, perdeu força na briga pela Liga dos Campeões ao ser derrotado por 3 a 0 fora de casa pelo Stutttgart, que é o 16º colocado e, apesar da vitória, jogará o playoff de rebaixamento para permanecer na elite do futebol alemão.

Nos outros três jogos já encerrados neste domingo, o Hertha Berlin (décimo) superou o Augsburg (14º) por 4 a 3, o Hannover (17º e já rebaixado) derrotou o Freiburg (13º) por 3 a 0 e o Werder Bremen (nono) bateu o Hoffenheim (oitavo) por 1 a 0.