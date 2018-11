Borussia Mönchengladbach goleia o Hannover e retoma a vice-liderança do Alemão

O Borussia Mönchengladbach goleou o Hannover, de virada, por 4 a 1 neste domingo, em casa, no Borussia-Park, e retomou a vice-liderança do Campeonato Alemão, ocupada pelo Eintracht Frankfurt após a disputa dos jogos de sábado da 12.ª rodada do torneio.

Ao fazer sua parte diante de seu torcedor, o Mönchengladbach engatou o terceiro triunfo em sequência, foi aos 26 pontos e voltou a ficar quatro pontos atrás do líder Borussia Dortmund, além de retomar os três de vantagem em relação ao terceiro colocado, o Frankfurt.

O Hannover, do brasileiro Walace, é só o 16º colocado, com os mesmos nove pontos do Fortuna Düsseldorf, que ocupa a penúltima posição na tabela por ter saldo de gols inferior.

O time da casa sofreu um susto logo no início. Saiu atrás do placar, em gol anotado pelo norte-americano Bobby Wood, no primeiro minuto da partida. No entanto, com dois gols em cada tempo, não se abalou e construiu a vitória com naturalidade.

O atacante belga Thorgan Hazard, irmão do craque do Chelsea, o lateral suíço Michael Lang, o meia alemão Lars Stindl e o volante suíço Denis Zakaria fizeram os gols da goleada.

No outro jogo deste domingo pelo Alemão, Freiburg e Werder Bremen empataram por 1 a 1. O Bremen, com a igualdade, ficou com 18 pontos, na sétima posição, e perdeu a oportunidade de encostar nos seis primeiros colocados da competição. O Freiburg tem 14 pontos e ocupa o 11º lugar.