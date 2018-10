Borussia Mönchengladbach goleia o Mainz e assume a vice-liderança do Alemão

O Borussia Mönchengladbach fez o dever de casa e goleou o Mainz por 4 a 0 neste domingo, no estádio Borussia-Park, em Mönchengladbach, pela oitava rodada do Campeonato Alemão. O resultado coloca a equipe na vice-liderança do torneio, atrás apenas do Borussia Dortmund.

Invicto há quatro jogos, em ascensão e com moral após a vitória por 3 a 0 sobre o Bayern de Munique na casa do rival, na última rodada, o Borussia Mönchengladbach soma os mesmos 17 pontos do terceiro colocado Werder Bremen, mas aparece à frente por ter maior saldo de gols que o adversário. O Mainz tem nove pontos e ocupa a 12.ª posição.

O meia alemão Jonas Hofmann e o belga Thorgan Hazard, irmão do craque do Chelsea, dividiram o protagonismo na partida. Hofmann balançou as redes três vezes, com duas assistências de Hazard, que anotou o outro gol da goleada.

O Hertha Berlin poderia estar junto do Borussia e Mönchengladbach e Werder Bremen com 17 pontos, mas apenas empatou por 1 a 1 com o Freiburg em casa, no estádio Olímpico de Berlim. Com o resultado, o Hertha caiu para o sexto lugar, com 15 pontos, e o Freiburg subiu um degrau para ocupar a 11.ª colocação, com nove.

O meia eslovaco Ondrej Duda fez o gol da equipe de Berlim no começo da partida, indicando que os donos da casa não teriam tanta dificuldade para vencer. No entanto, o zagueiro Robin Koch empatou para o Freiburg ainda no primeiro tempo.