Borussia Mönchengladbach vence fora e lidera Alemão O Borussia Mönchengladbach assumiu nesta sexta-feira a liderança provisória do Campeonato Alemão ao vencer o Colônia por 3 a 0, fora de casa, na abertura da 14.ª rodada da competição. Com o resultado, a equipe de Marco Reus chegou à sua quarta vitória seguida. No fim de semana passado, o Borussia já havia feito 5 a 0 sobre o Werder Bremen.