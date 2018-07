Borussia Mönchengladbach vence líder Bayern e se garante no 4º lugar do Alemão

Líder do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique foi derrotado por 2 a 1 pelo Borussia Mönchengladbach, neste sábado, fora de casa, em jogo da 13.ª rodada da competição. A equipe local construiu o placar ainda no primeiro tempo e conseguiu suportar a pressão do time de Munique na segunda etapa.

Com o resultado negativo, o Bayern viu a vantagem para o RB Leipzig - vice-líder do torneio e que venceu o Werder Bremen por 2 a 0 na rodada - cair para três pontos. Já o Mönchengladbach subiu para 24 pontos e chegou à quarta colocação do Alemão, dentro da zona de classificação para as principais competições europeias.

Logo no início da partida, o volante Christoph Kramer se chocou com um companheiro e ficou desacordado em campo. O atleta foi encaminhado para o hospital, submetido a uma bateria de exames e retornou ao estádio antes do fim da partida. Kramer já havia sofrido uma concussão em campo na final da Copa de 2014, no Brasil, contra a Argentina. Posteriormente, ele declarou que não se lembrava da decisão.

A equipe mandante abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo em uma cobrança de pênalti do meia belga Thorgan Hazard, irmão de Eden Hazard, meio-campista que atua pelo Chelsea - ambos são companheiros também na seleção da Bélgica. O Borussia ainda teve tempo de aumentar o marcador na primeira etapa com o zagueiro Matthias Ginter.

No segundo tempo, o Bayern de Munique, que estava desfalcado de alguns titulares, voltou com disposição e jogou praticamente o tempo todo no campo do Mönchengladbach - time do meia brasileiro Raffael - que, mais preocupado em se defender, pouco perigo levou para o gol de Ulreich.

Por outro lado, o goleiro suíço Yanm Sommer teve muito trabalho para parar o ataque adversário. Ele fez várias defesas difíceis e ainda contou com a sorte ao espalmar uma finalização do atacante Kwasi Okyere Wriedt que bateu na trave e voltou para os seus braços.

O volante chileno Arturo Vidal, aos 28 minutos, pegou um rebote na entrada da área e com um chute de pé esquerdo diminuiu o marcador. Mas, apesar do volume de jogo e das chances criadas, o Bayern não conseguiu chegar à igualdade.

No sábado que vem, o time bávaro receberá o Hannover, em Munique, para buscar sua reabilitação. No dia seguinte, o Borussia Mönchengladbach visitará o Wolfsburg. Ambos os jogos serão válidos pela 14.ª rodada do Alemão.