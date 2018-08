Borussia Mönchengladbach vence o Bayer Leverkusen na estreia no Alemão

O Borussia Mönchengladbach venceu em casa o Bayer Leverkusen, por 2 a 0, neste sábado, na estreia das duas equipes no Campeonato Alemão. Os dois gols saíram no segundo tempo, sendo marcados pelo meia Jonas Hofmann e pelo lateral-direito Fabian Johnson.

O brasileiro Raffael foi titular pelo Borussia Mönchengladbach e acabou substituído aos 34 minutos do segundo tempo. Já o atacante Paulinho, ex-Vasco, foi um reserva não utilizado no Bayer Leverkusen.

O Borussia Mönchengladbach abriu o placar com Hofmann, em cobrança de pênalti, aos nove minutos do segundo tempo, e Johnson deu números finais ao jogo apenas três minutos depois.

Neste domingo, o Mainz receberá o Stuttgart e o Borussia Dortmund jogará em casa contra o RB Leipzig, nas duas últimas partidas da primeira rodada do Campeonato Alemão. O Borussia Mönchengladbach vai visitar o Augsburg no próximo sábado, enquanto o Bayer Leverkusen será mandante contra o Wolfsburg no mesmo dia.