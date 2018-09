Borussia Mönchengladbach vence Schalke 04 e segue na cola do líder no Alemão

Um dos seis times que ainda não perderam neste início de Campeonato Alemão, o Borussia Mönchengladbach venceu o Schalke 04 por 2 a 1 neste sábado, em casa, no Borussia-Park, e se manteve na parte de cima da tabela, no grupo que segue na cola do líder Bayern de Munique.

O segundo triunfo do Borussia Mönchengladbach na competição deixa a equipe na quarta posição, com os mesmos sete pontos de outras cinco equipes que perseguem o líder Bayern de Munique, que soma nove pontos e é o único clube a ostentar 100% de aproveitamento neste começo da competição.

O triunfo foi construído com gols do zagueiro Matthias Ginter e do meia Patrick Herrman. O primeiro balançou as redes aos três minutos de jogo, em cabeceio certeiro após cobrança de escanteio. Após o gol, o time da casa seguiu pressionando e teve o domínio da primeira etapa.

No segundo tempo, o Mönchengladbach se defendeu bem das poucas investidas do rival e ampliou o placar com Herrmann, após contra-ataque rápido. Ele recebeu bom passe de Plea e finalizou no canto do goleiro aos 31 minutos, deixando a vitória bem encaminhada.

O triunfo dos donos da casa só foi ameaçado pelos visitantes nos minutos finais, mais precisamente nos acréscimos, quando o Schalke se lançou completamente ao ataque e conseguiu diminuir o placar com o camaronês naturalizado suíço Embolo.

A terceira rodada do Campeonato Alemão será encerrada neste domingo, com os duelos entre Werder Bremen e Nuremberg, e Freiburg e Stuttgart, que opõe dois times que ainda não pontuaram no torneio.