Borussia Mönchengladbach volta a vencer no Alemão

Com os resultados deste domingo, o primeiro turno do Alemão chega ao fim com o Bayern de Munique na liderança, com 37 pontos. Com 34 estão o Borussia Dortmund e o Schalke 04, em segundo e terceiro lugar, respectivamente. O time de Mönchengladbach está em quarto, com 33 pontos, quatro a mais que o Werder Bremen.

Na outra ponta da tabela, o Freiburg é o lanterna, com 13 pontos, dois a mais que o Augsburg. A última vaga na zona de rebaixamento agora é ocupada pelo Kaiserslautern (16 pontos), que empatou em 1 a 1 com o Hannover neste domingo e chegou ao seu sétimo jogo sem vencer, acumulando cinco empates e duas derrotas no período.

Em Mönchengladbach, o único gol da partida foi marcado por Herrmann, logo aos 5 minutos da primeira etapa, após assistência de Reus. Já em Kaiserslautern, os visitantes saíram na frente com Abdellaoue, no primeiro tempo, mas Nemec deixou tudo igual na segunda etapa.