Borussia passa fácil pelo Leverkusen e mantém liderança

O Borussia Dortmund venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 0 neste domingo, em casa, manteve os 100% de aproveitamento após cinco rodadas e a liderança do Campeonato Alemão. O Bayern de Munique também soma 15 pontos, mas tem um pior saldo de gols (15 a 13).

Com o apoio da torcida que lotou o Signal-Iduna-Park, o time da casa abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. Kagawa lançou para Jonas Hofmann, o goleiro saiu para antecipar, mas errou e a bola sobrou limpa para o meio-campista alemão marcar.

O Borussia não dava espaço para o adversário e conseguiu ampliar aos 13 minutos do segundo tempo com Kagawa. Ele recebeu passe de Mkhitaryan e bateu de bico para ampliar. Os anfitriões liquidaram a partida aos 28 minutos graças a um pênalti cometido pelo brasileiro Wendell. Aubameyang cobrou e fez.

Em outro duelo deste sábado, o Augsburg venceu o Hannover por 2 a 0, em casa. Esswein e Verhaegh marcaram os gols da partida. Com o resultado, o time anfitrião assumiu a 14ª colocação com quatro pontos. Os visitantes permanecem na zona de rebaixamento, em 16º, com apenas um ponto.