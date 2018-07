Borussia se apoia em retrospecto para duelo com Real Mesmo com o bicampeonato do Alemão em 2010/2011 e 2011/2012 e o bom futebol mostrado nas últimas temporadas, o Borussia Dortmund entra no confronto das semifinais da Liga dos Campeões da Europa diante do Real Madrid tido por muitos como azarão. A fase de grupos do torneio, no entanto, mostrou que o Borussia pode surpreender, já que a equipe venceu os espanhóis em casa, por 2 a 1, e empatou fora, por 2 a 2.