Borussia vence e vai às quartas de final na Copa da Alemanha

SAARBRÜCKEN - O Borussia Dortmund fez o que se esperava dele e, nesta terça-feira, garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Alemanha. Mesmo fora de casa e atuando com uma equipe mista, o time de Jürgen Klopp não teve maiores dificuldades para vencer o Saarbrücken, da terceira divisão, por 2 a 0, com os gols de Schieber e Hofmann.

Mesmo sem alguns de seus principais destaques nesta terça, como Hummels, Gündongan, Blaszczykowski e Lewandowski, o Borussia foi um dos quatro times que já garantiram vagas nas quartas, ao lado de Hamburgo, Kaiserslautern e Hoffenheim. Na quarta, a segunda parte das oitavas será disputada com os seguintes jogos: Freiburg x Bayer Leverkusen, Wolfsburg x Ingolstadt, Augsburg x Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt x Sandhausen.

Nesta terça, o Borussia precisou de 19 minutos para abriu o placar. Hofmann foi até a linha de fundo pela direita e cruzou na cabeça de Schieber, que marcou. Já no segundo tempo, o próprio Hofmann deixaria sua marca aos quatro minutos. Desta vez Schieber devolveu o presente e cruzou no pé do meia, que apenas tocou para o gol.

Se o Borussia garantiu sua vaga, o Schalke 04 caiu diante do Hoffenheim por 3 a 1 e está eliminado da Copa da Alemanha. Mesmo atuando em casa, a equipe foi surpreendida e acabou facilmente batida pelo adversário. Herding, Volland e o brasileiro Roberto Firmino, ainda no primeiro tempo, abriram vantagem para os visitantes. Na etapa final, Farfán marcou e esboçou uma reação, mas foi só isso.

Nas outras partidas do dia, o Kaiserslautern não tomou conhecimento do Union Berlin e, mesmo atuando fora de casa, venceu por 3 a 0, com gols de Orban, Zoller e Gaus. Já o Hamburgo sofreu bastante diante de sua torcida e contou com um gol de Ilicevic já aos 41 minutos do segundo tempo para bater o Colônia por 2 a 1 e se classificar.