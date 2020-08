Boschilia comemora fim da 'zica' e não escolhe adversário para a final

Um dos destaques do Internacional na goleada sobre o Esportivo, por 4 a 0, na tarde deste domingo, no Beira-Rio, o meia Boschilia voltou a marcar depois de passar em branco nos últimos sete jogos.

Não é a toa que, na comemoração, o meia tirou a "zica". Boschilia vinha tentando desde os jogos contra Grêmio e Aimoré, mas o gol só foi sair no segundo tempo da partida contra o Esportivo.

"Estava confiante. Sabia que ia marcar no momento certo. Fiz aquela comemoração porque estava chutando, chutando e o gol não estava saindo", comentou Boschilia.

Com o Internacional já garantido na final do segundo turno, o adversário vai sair do duelo entre Grêmio e Novo Hamburgo, também neste domingo, na Arena do Grêmio. E o meia colorado não faz questão de escolher o adversário.

"A gente está preparado para quem vier", afirmou Boschilia.

A única certeza é que o técnico Eduardo Coudet não vai poder contar com o lateral-esquerdo Saravia, que foi expulso diante do Esportivo e desfalca o Internacional na final.