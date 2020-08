Boschilia comemora liderança do Internacional do Brasileiro: 'É nosso objetivo'

O Internacional garantiu mais uma rodada na liderança do Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Botafogo, por 2 a 0, neste sábado, pela quinta rodada, no Engenhão. Autor de um dos gols da vitória, o meia Boschillia vê o time no caminho certo pela disputa das primeiras posições do torneio.

"É continuar trabalhando. É isso (continuar em primeiro lugar) que nos motiva, jogo a jogo, tentar sempre se manter lá em cima. É esse o nosso objetivo", comentou o meia, após o jogo.

O Inter soube construir o resultado ainda no primeiro tempo, marcando duas vezes, com Thiago Galhardo, de cabeça, e Boschillia. Após o intervalo, os gaúchos controlaram a pressão do adversário e saíram com o resultado positivo.

"A gente veio aqui, sabia das dificuldades de jogar aqui contra o Botafogo. Colocamos nosso ritmo, fizemos os gols e conseguimos um grande resultado", encerrou o meia.

Mais uma vez, Thiago Galhardo balançou as redes e liderou o time em mais uma vitória. Agora ele tem quatro gols, um a mais do que Paolo Guerrero, lesionado e que só volta no próximo ano. "É uma pena não termos o Guerrero em campo. Mas sei que ele está com a gente de pensamento. Esta união tem nos mantido fortes e confiantes" explicou Galhardo.

Com 15 pontos, o Inter vai terminar a rodada na liderança e volta a jogar contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, às 21h30, em São Paulo, pela sétima rodada.