Boschilia descarta ter pressa para ser titular no time do São Paulo

O meia Boschilia, do São Paulo, descartou nesta quarta-feira ter pressa para assumir uma vaga de estrela do time. Mesmo com o titular Ganso suspenso e com possibilidade de deixar o clube, o jogador de 20 anos explicou que saberá aguardar o momento adequado de conseguir ter sequência.

"Meu estilo de jogo é um pouco diferente, a magia que ele tem de dar um passe milimétrico, eu não tenho. Mas estou preparado para substituir, sim. No momento certo, vou entrar e agarrar minha oportunidade", comentou. Contra o Cruzeiro, no domingo, pelo Brasileirão, o meia deve ser titular, pois Ganso foi expulso contra o Sport.

O camisa 10 recebeu proposta do Orlando City, dos Estados Unidos. O clube americano propôs o perdão de uma dívida de R$ 13,9 milhões que alega ter com o São Paulo, além de pagar mais R$ 5 milhões. O presidente do time do Morumbi, Carlos Miguel Aidar, recusou a oferta por Ganso, que também já foi procurado pelo Flamengo.

As atuações irregulares do meia também fazem a torcida aguardar que Boschilia receba mais chances de atuar. "Tive poucas oportunidades de entrar jogando. quando entrei, dei o meu melhor. No momento certou vou me firmar. Acho que me que firmei, mas não como titular. Não tenho pressa. Estou esperando a oportunidade", afirmou.