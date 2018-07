Boschilia evita euforia após boa atuação pelo São Paulo

SÃO PAULO -Um dos responsáveis pela boa vitória do São Paulo por 3 a 0 sobre o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro, o meia Boschilia agora trabalha para não deixar os elogios subirem à cabeça e "mascará-lo". Aos 18 anos, o jogador desfruta de prestígio já pelo que fez nas categorias de base e começou bem a trajetória no profissional.

Após a partida do último domingo, no Morumbi, o jogador ganhou palavras afetuosas de Muricy Ramalho e também dos companheiros. Nem por isso, promete, deixará de ser o mesmo jogador de antes. "Tem que ter o equilíbrio nessas horas, porque da mesma forma como vêm os elogios e você fica feliz, podem vir as críticas também. Sei que não posso me empolgar e preciso continuar trabalhando", afirmou.

Antes de elogiá-lo, porém, Muricy deu alguns puxões de orelhas nos últimos treinos e não mediu palavras. Em uma atividade no estádio do Morumbi, chegou a perguntar se o garoto tinha tomado café da manhã por estar cobrando os escanteios muito curtos. "Bate, duro, Boschilia!", gritou o treinador.

Boschilia riu ao falar do assunto e confirmou que o treinador é bastante linha dura, mas vê com bons olhos as intervenções do comandante. "A gente sabe que o Muricy é muito rígido e firme, mas sei que é assim para que eu não faça coisas feias. Ele tem cuidado para que eu entre na equipe e não saia mais. Conversou comigo, disse sua metodologia de trabalho e o que esperava de mim", explicou.

Pelo menos um momento de glória o meia não se furtou de curtir: ao lado da família e dos amigos. "Em casa a repercussão foi ótima, meus familiares e amigos ficaram muito felizes", revelou.