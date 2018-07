Boschilia faz dois e Monaco reassume liderança do Campeonato Francês

O Monaco é novamente o líder do Campeonato Francês. Jogando no Stade Louis II neste domingo, a equipe de Montecarlo goleou o lanterna Lorient por 4 a 0 e reassumiu a ponta, que havia sido perdida para o Nice na última sexta-feira. Boschilia foi um dos destaques do jogo, com dois gols.

O meia, formado nas categorias de base do São Paulo, anotou o primeiro gol aos 24 minutos, de cabeça, após pegar rebote do goleiro. Quatro minutos depois, Bernardo conduziu a bola pela meio e abriu para que Boschilia batesse firme e fizesse o segundo.

O atacante Germain fez o segundo aproveitando uma saída errada de bola do Lorient, que tentou ficar tocando a bola no campo de defesa. O lanterna não aprendeu e levou o quarto também após ter seus zagueiros desarmados. Novamente Germain marcou, já na segunda etapa.

A vitória levou o Monaco a 48 pontos, contra 46 do Nice, que na sexta empatou com o Bastia fora de casa. O PSG, que fez 2 a 0 no Nantes no sábado, tem 45. Os três brigam entre si pelo título, visto que o Lyon, o quarto colocado, tem só 34 pontos. No domingo que vem, o Monaco recebe o PSG em confronto direto.