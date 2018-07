Boschilia promete 'dar a vida' por espaço no São Paulo Com dificuldades para contratar, o São Paulo aposta em dois garotos das categorias de base do clube para o setor ofensivo. O meia Boschilia e o atacante Ewandro foram os destaques da equipe na conquista da Copa do Brasil Sub-17, ano passado, jogaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e agora estão no elenco principal sob o comando do técnico Muricy Ramalho.