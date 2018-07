Bosco e Renato Silva voltam a treinar no São Paulo

O São Paulo teve duas boas novidades nesta sexta-feira. Recuperados de contusão, o goleiro Bosco e o zagueiro Renato Silva voltaram a treinar com o restante do elenco. Os dois participaram de um trabalho em campo reduzido comandado pelo técnico Ricardo Gomes.

O problema maior era o de Bosco, que sofreu um entorse no tornozelo esquerdo no último sábado. Assim, sequer pôde ser relacionado à semifinal do Campeonato Paulista, contra o Santos. Renato Silva, por sua vez, sofreu um trauma no joelho direito e passou os últimos dois dias em tratamento intensivo no REFFIS.

Por outro lado, o São Paulo ganhou uma baixa nesta sexta-feira. Depois de sofrer um pequeno ferimento no olho enquanto brincava com seu filho, na quinta, o volante Jean foi poupado por indicação de um oftalmologista. No domingo, ele volta a treinar normalmente.